Петраков и тактика громоотвода. Тренер рискует, но ему не привыкать

Национальная сборная Украины постепенно завершает подготовку к полуфинальному матчу плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. Пребывая в непростых условиях, руководству украинского футбола и главному тренеру «сине-желтых» Александру Петракову удалось организовать сбор национальной команды в Словении, а также провести три товарищеских поединка – против менхенгладбахской «Боруссии» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риеки» (1:1).

Тот факт, что Украина в трех играх не проигрывала, конечно же, в определенной степени добавляет энтузиазма накануне ключевой баталии с Шотландией, а затем, надеемся, и с Уэльсом. Однако есть в нынешней ситуации и своя «ложка дегтя» - в частности, боссам УАФ так и не удалось согласовать для «сине-желтых» еще как минимум один спарринг накануне поединка с британцами. Сперва поговаривали о двух играх против неназванных африканских сборных, затем появились слухи о вероятном спарринге против ДР Конго, но в итоге технические моменты и решение главного тренера привели к полному отказу от проведения товарищеских игр в срок до 1 июня, когда Украине и предстоит сыграть с Шотландией.

Именно решение Петракова стало ключевым в последнем аспекте, на чем тренер сборной, по сути, акцентировал внимание, пообщавшись с пресс-службой.

«Была возможность сыграть с двумя клубами Сегунды, но я считаю, что спарринг с этими командами, при всем уважении к ним, не дал бы нам пользы, да и ехать теперь в жаркую Испанию, когда играть нужно на Туманном Альбионе, плюс переезд туда-сюда – это все изнуряет… Было предложение от сборной Литвы сыграть матч у них, однако на искусственном поле, что нам могло помешать. Мальта готова была сыграть, но 27—28 мая, а это слишком поздно для нас, учитывая восстановление перед поединком в Шотландии. Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут нагрузки, чего невозможно добиться в контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение как главного тренера», - заявил Петраков.

Тем самым, наставник сборной уже в очередной раз выступил главным прикрытием для своего работодателя – УАФ. Если дуэль с Шотландией сложится неудачно, то ключевым виновником для подавляющего большинства будет именно он – Александр Васильевич Петраков. Но уж таков он по своей природе, и меняться в 64 года, как неоднократно признавался сам, не планирует.



УАФ

Давайте вспомним, что Петраков изначально приходил в сборную, воплощая в реальность такую себе тактику громоотвода. После крайне неудачного старта «сине-желтых» в отборочном цикле на ЧМ-2022, и неожиданного ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера команды, вызванного «внезапным» и «непредсказуемым» истечением срока действия контракта, УАФ и его руководство оказались крайне в щекотливом положении. Зазвать какого-то топового специалиста в сложившейся ситуации организации так и не удалось, а подставить плечо Андрею Павелко согласился именно тот, кого ранее УАФ в определенной степени недооценивала, даже несмотря на победу с юношеской сборной на чемпионате мира U-20 в Польше в 2019 году.

В частности, не стоит забывать как минимум два любопытных эпизода из прежних отношений Петракова и боссов УАФ. После победы юношеской сборной Украины на чемпионате мира в Польше появились слухи о том, что Александра Васильевича еще до старта того турнира хотели убрать, заменив на другого специалиста. Но, если к такого рода информации вполне стоит относиться с изрядной долей скепсиса, то вот случившееся в декабре 2019-го на церемонии «Футбольные звезды Украины» не вызывало сомнений в том, что Петраков оказался обижен на УАФ. И ведь было за что, так как тогда Тренером года признали не его, а Андрея Шевченко, сумевшего вывести национальную сборную в финальную часть Евро-2020. Последнее перевесило титул, добытый Петраковым, и для Александра Васильевича буквально «на коленке» была придумана специальная номинация – «Лучший тренер молодежных команд». Наставник, приняв награду, недвусмысленно тогда высказался в адрес организаторов – читай, УАФ: «Приятно, что получил эту награду. Приятно, что придумали ее в последний момент».

Казалось бы, после того эпизода Петракову стоило бы забыть о каком-то серьезном «повышении», но шанс поработать на топ-уровне ему все-таки представился. Пускай, и в качестве исполняющего обязанности. И де-факто с «пистолетом у виска», то есть без права на ошибку. Но Петраков вытащил сборную Украины в плей-офф, фактически выступив громоотводом для УАФ. Тренер взял всю ответственность на себя, и решил задачу, попутно добившись полноценного контракта.

Нельзя не вспомнить и довольно пикантную ситуацию, когда Петраков внезапно «зарубился» с одним из лидеров сборной Русланом Малиновским, не вызвав того на важные поединки с Финляндией и Боснией. Тогда отечественные журналисты и болельщики несколько недель «перемывали кости» главному тренеру национальной команды, но Петраков все выдержал, взяв груз ответственности на себя, и вернув Руслана в команду спустя полтора месяца. Тогдашняя ситуация лишний раз доказала, что у Малиновского действительно был спад, вероятно, сопряженный с неким психологическим надломом, а потому жесткое решение тренера сборной вполне могло поспособствовать возвращению хавбека «в чувство».

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В итоге накануне ключевых поединков Петраков несколько раз выступал в роли громоотвода сперва для УАФ, а затем и для большинства своих подопечных. Наверняка наставник действовал сознательно, понимая, что рискует всем в своей карьере. Но риск – штука благородная, и Александру Васильевичу каждый раз удавалось взять больше, чем он гипотетически мог потерять. Тренер буквально притягивал к себе всю критику прессы и болельщиков, что позволяло функционерам расслабиться, а футболистам спокойно готовиться к решению задач на поле. Когда сборная вышла в плей-офф, о роли Петракова вновь говорили крайне скромно – мол, где-то повезло, где-то нужно сказать спасибо Франции, что не бросила играть, несмотря на отсутствие спортивных амбиций… Как бы там ни было, а Александр Васильевич и такое уже проходил – после той таки победы на юношеском чемпионате мира, где звездами были Сикан, Булеца, Супряга, Бондарь, Лунин, Конопля и другие, но только не он, признанный лишь «Лучшим тренером молодежных команд».

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Сейчас, когда пик футбольной напряженности практически достигает своего апогея, Петраков снова идет на олл-ин. Он сознательно выносит за скобки УАФ в вопросе организации и проведения подготовки к плей-офф квалификации на ЧМ-2022, берет всю ответственность на себя и даже позволяет себе неоднозначные высказывания, за которые уже успел получить «нагоняй» от журналистов.

Есть подозрение, что Петраков просто привык поступать именно так: где-то чересчур строго, где-то чрезмерно раскованно, а где-то и вовсе, казалось бы, безрассудно. Но до сих пор эта тактика громоотвода приносила ему успех, а сборной Украины – результат. С чего бы Александру Васильевичу меняться в очередной ключевой момент, особенно, когда внутри команды и так хватает напряжения? Он опять, словно губка, впитывает в себя весь негатив и критику, надеясь, что в нужный момент ему снова воздастся за терпимость и решительность по заслугам.