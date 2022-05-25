Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев

Официальный сайт «Милана» сообщил о том, что форвард Златан Ибрагимович после завершения сезона перенес операцию на колене.

Операция прошла успешно, но на восстановление игроку понадобится 7-8 месяцев, поэтому в этом году швед, скорее всего, сыграть не сможет.

Контракт 40-летнего Ибрагимовича с клубом подошел к завершению. Пока нет ясности, где швед продолжит карьеру.

В сезоне 2021/22 Златан забил 8 голов и сделал 3 ассиста.