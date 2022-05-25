Италия25 мая 2022, 18:13 |
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Сложная операция. Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев
Сможет ли швед вернуться на поле?
25 мая 2022, 18:13 |
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Официальный сайт «Милана» сообщил о том, что форвард Златан Ибрагимович после завершения сезона перенес операцию на колене.
Операция прошла успешно, но на восстановление игроку понадобится 7-8 месяцев, поэтому в этом году швед, скорее всего, сыграть не сможет.
Контракт 40-летнего Ибрагимовича с клубом подошел к завершению. Пока нет ясности, где швед продолжит карьеру.
В сезоне 2021/22 Златан забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
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