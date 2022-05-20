Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Главные новости за 19 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 мая.
1. Пять выводов после трех матчей сборной Украины. И минус пять футболистов.
2. Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ. «Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча.
3. Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами. Специалист не видит ничего такого, что позволяло бы раздувать ситуацию.
4. Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они? Наставник «сине-гранатовых» планирует перестройку состава.
5. Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос. Еще за одну путевку поборется Леся Цуренко.
6. Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ. Но киевляне будут сеяными в третьем квалифайне.
7. Давид Нерес покинет Шахтер. К вопросу его трансфера вернулся Ювентус. Ранее бразильца сватали в «Бенфику».
8. НБА. Голден Стэйт разгромили Даллас в первой игре финале Запада. Усилий Луки Дончича оказалось недостаточно.
9. Женская сборная Украины U-21 нанесла поражение Венгрии. Украинки удачно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы по волейболу.
10. ЧМ по хоккею. Проблемы Канады с Казахстаном, победы Чехии и Германии. Канадцы пропустили три шайбы.
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