Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 мая.

1. Пять выводов после трех матчей сборной Украины. И минус пять футболистов.

2. Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ. «Ириски» пропустили 2 гола от «Кристал Пэлас», но затем сумели забить 3 мяча.

3. Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами. Специалист не видит ничего такого, что позволяло бы раздувать ситуацию.

4. Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они? Наставник «сине-гранатовых» планирует перестройку состава.

5. Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос. Еще за одну путевку поборется Леся Цуренко.

6. Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ. Но киевляне будут сеяными в третьем квалифайне.

7. Давид Нерес покинет Шахтер. К вопросу его трансфера вернулся Ювентус. Ранее бразильца сватали в «Бенфику».

8. НБА. Голден Стэйт разгромили Даллас в первой игре финале Запада. Усилий Луки Дончича оказалось недостаточно.

9. Женская сборная Украины U-21 нанесла поражение Венгрии. Украинки удачно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы по волейболу.

10. ЧМ по хоккею. Проблемы Канады с Казахстаном, победы Чехии и Германии. Канадцы пропустили три шайбы.