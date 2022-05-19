Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?

Летом «Барселону» ожидает масштабная чистка состава. Наставник каталонцев Хави составил список из игроков, которых он хочет видеть в составе своей команды. Поскольку финансовая ситуация в клубе не позволяет проводить дорогостоящие покупки, приоритет отдается игрокам, у которых заканчиваются контракты. Кроме того, возможная продажа Френки де Йонга поможет «Барселоне» получить средства, которые можно потратить на транферном рынке.

Всего в списке Хави 9 человек.

Защита

Андреас Кристенсен, 26 лет

Центральный защитник «Челси» может прийти свободным агентом. В «Барселоне» ему предлагают контракт на четыре сезона с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Сесар Аспликуэта, 32 года

Капитан «Челси» должен усилить правый фланг «Барселоны» на ближайшие три сезона. В контракте испанца есть пункт о продлении контракта на один сезон, но он не будет продлевать соглашение. Но об этом ему нужно договариваться с новыми владельцами «синих».

Маркос Алонсо, 31 год

Еще один игрок «Челси» в списке Хави. Алонсо - левый защитник. Его приход позволит разгрузить на фланге Жорди Альбу. Но у Алонсо контракт до 2023 года - и о его переходе придется договариваться с «Челси».

Жюль Кунде, 23 года

На центрального защитника «Севильи» делается главная ставка. Каталонцы сделали предложение «Севилье», в которое включили Деста, Ленгле и 20 миллионов евро. Если не удастся договориться, то план Б - Кулибали из «Наполи».

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Полузащита

Франк Кессье, 25 лет

Полузащитник «Милана» и сборной Кот-д-Ивуара может перейти на правах свободного агента. По мнению Хави, Кессье обладает всем набором качеств, которые долждны быть у центрального полузащитника.

Мартин Субименди, 23 года

Опорный полузащитник «Реала Сосьедад» рассматривается как вариант замены Бускетса. В случае ухода Де Йонга каталонцы будут торговаться с «Сосьедадом» за игрока, контракт которого рассчитан до 2025 года.

Карлос Солер, 25 лет

Игрок «Валенсии» является креатурой Хави. Наставник видит в нем замену Френки де Йонгу.

Рафинья, 25 лет

Левый вингер «Лидса» - желанная фигура для усиления атаки. В случае вылета «Лидса» из АПЛ в контракте бразильца будет активирован пункт о выкупе в размере 25 миллионов евро.

Нападение

Роберт Левандовски, 33 года

И вишенька на торте – Роберт Левандовски. Хави очень хочет видеть на острие атаки лидера «Баварии» и сборной Польши. С Робертом есть договоренность о трехлетнем контракте, но мюнхенцы пока не хотят вступать в переговоры. А контракт у Левандовски с «Баварией» рассчитан еще на сезон.