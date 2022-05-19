Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ

Поскольку чемпионат Украины был завершен досрочно, «Динамо» не смогло обойти «Шахтер», а вместе с тем потеряло шанс зацепиться за прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Киевляне вынуждены стартовать со второго квалификационного раунда, где будут сеяными и сыграют против вице-чемпиона Турции или Кипра.

Напомним, в случае победы «Динамо» будет сеяным и в третьем квалифайне. Это стало возможным благодаря тому, что «Аякс» в очередной раз стал чемпионом Нидерландов, а ПСВ довольствовался серебряными медалями.

А вот в плей-офф отбора «бело-синие» точно будут несеяными, поскольку шотландский «Рейнджерс» проиграл немецкому «Айнтрахту» (1:1, пен. 4:5) в финале Лиги Европы.