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  4. Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 08:35 | Обновлено 19 мая 2022, 08:44
1852
20

Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ

Но киевляне будут сеяными в третьем квалифайне

19 мая 2022, 08:35 | Обновлено 19 мая 2022, 08:44
1852
20
Помешал Айнтрахт. Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Поскольку чемпионат Украины был завершен досрочно, «Динамо» не смогло обойти «Шахтер», а вместе с тем потеряло шанс зацепиться за прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

Киевляне вынуждены стартовать со второго квалификационного раунда, где будут сеяными и сыграют против вице-чемпиона Турции или Кипра.

Напомним, в случае победы «Динамо» будет сеяным и в третьем квалифайне. Это стало возможным благодаря тому, что «Аякс» в очередной раз стал чемпионом Нидерландов, а ПСВ довольствовался серебряными медалями.

А вот в плей-офф отбора «бело-синие» точно будут несеяными, поскольку шотландский «Рейнджерс» проиграл немецкому «Айнтрахту» (1:1, пен. 4:5) в финале Лиги Европы.

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Какая разница с кем Динамо будет играть... результат будет один и тот же...
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