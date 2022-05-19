Давид Нерес покинет Шахтер. К вопросу его трансфера вернулся Ювентус

Вингер «Шахтера» Давид Нерес, который был куплен «горняками» в январе у «Аякса» за 12 миллионов евро, но так и не провел ни одного официального матча за дончан, летом точно покинет украинский клуб.

Решение Нереса окончательное и вызвано сомнительными футбольными перспективами в Украине, ведущей войну против рашистов.

В последнее время в вопросе трансфера Давида Нереса активизировался «Ювентус». Туринский клуб уже проявлял интерес к бразильцу, но затем ушел в тень, и тот был близок к переходу в «Бенфику». Однако с португальцами Нерес не смог согласовать условия зарплаты, вследствие чего в «Ювентусе» снова решили попытаться договориться о переходе вингера.

Напомним, «Шахтер», помимо уплаченных 12 миллионов евро «Аяксу», прописывал в договоре еще 4 миллиона евро в виде бонусных выплат, которые теперь, очевидно, окажутся неактивированными.