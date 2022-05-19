Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Давид Нерес покинет Шахтер. К вопросу его трансфера вернулся Ювентус
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 19:02 |
486
0

Давид Нерес покинет Шахтер. К вопросу его трансфера вернулся Ювентус

Ранее бразильца сватали в «Бенфику»

19 мая 2022, 19:02 |
486
0
Давид Нерес покинет Шахтер. К вопросу его трансфера вернулся Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес в форме Аякса

Вингер «Шахтера» Давид Нерес, который был куплен «горняками» в январе у «Аякса» за 12 миллионов евро, но так и не провел ни одного официального матча за дончан, летом точно покинет украинский клуб.

Решение Нереса окончательное и вызвано сомнительными футбольными перспективами в Украине, ведущей войну против рашистов.

В последнее время в вопросе трансфера Давида Нереса активизировался «Ювентус». Туринский клуб уже проявлял интерес к бразильцу, но затем ушел в тень, и тот был близок к переходу в «Бенфику». Однако с португальцами Нерес не смог согласовать условия зарплаты, вследствие чего в «Ювентусе» снова решили попытаться договориться о переходе вингера.

Напомним, «Шахтер», помимо уплаченных 12 миллионов евро «Аяксу», прописывал в договоре еще 4 миллиона евро в виде бонусных выплат, которые теперь, очевидно, окажутся неактивированными.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»
Журналист: Шахтер и Динамо хотят провести следующий чемпионат УПЛ в Турции
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Давид Нерес Шахтер Донецк Ювентус трансферы Серии A трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник UOL Esporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
Футбол | 19 мая 2022, 16:49 3
Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре

Украинки в список не попали

Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Война | 19 мая 2022, 16:29 0
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней
Арестович объяснил, почему военное положение продлевают сразу на 90 дней

Быстрого завершения войны ждать не нужно

Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Футбол | 19.05.2022, 00:12
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 18.05.2022, 23:27
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Футбол | 19.05.2022, 16:55
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
18.05.2022, 07:12
Киберспорт
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
19.05.2022, 10:38 27
Футбол
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
18.05.2022, 12:43 28
Футбол
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
17.05.2022, 19:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем