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Ювентус может воспользоваться пунктом в контракте Нереса с Шахтером

Туринскому клубу вингер может достаться на выгодных условиях

  • 22.04.2022 10:25
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Ювентус может воспользоваться пунктом в контракте Нереса с Шахтером
© ФК Шахтер. Давид Нерес

Руководство «Ювентуса» продолжает сохранять интерес к вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который перешел в стан «горняков» в январе, но так и не успел провести ни одного официального матча за команду.

Отмечается, что в Турине летом может произойти существенное обновление команды, в рамках которого и может быть подписан Нерес.

При этом, в контракте игрока с «Шахтером» есть пункт, который позволит ему покинуть клуб на достаточно выгодных условиях.

Напомним, Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро. Его контракт с «горняками» рассчитан до конца 2026 года.

Источник — SerieANews.com

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