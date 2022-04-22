Ювентус может воспользоваться пунктом в контракте Нереса с Шахтером

Руководство «Ювентуса» продолжает сохранять интерес к вингеру «Шахтера» Давиду Нересу, который перешел в стан «горняков» в январе, но так и не успел провести ни одного официального матча за команду.

Отмечается, что в Турине летом может произойти существенное обновление команды, в рамках которого и может быть подписан Нерес.

При этом, в контракте игрока с «Шахтером» есть пункт, который позволит ему покинуть клуб на достаточно выгодных условиях.

Напомним, Нерес обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро. Его контракт с «горняками» рассчитан до конца 2026 года.