Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал скандальную историю о том, что владельцы киевского клуба братья Григорий и Игорь Суркисы в начале российско-украинской войны якобы вывезли за пределы страны огромную сумму наличных денег, не задекларировав ее на украинской таможне.

«Существует много фейковых новостей. Я не знаю, сколько у них было денег, когда они покинули страну, но я уверен, что они уезжали. В любом случае, Игорь Суркис опроверг большую часть этих слухов. Они все еще въезжают и выезжают из страны. Нет никаких проблем. Недавно они были на похоронах первого президента Украины Леонида Кравчука. Старший Суркис является депутатом парламента, а также был вице-президентом УЕФА. Они оба живут в Монте-Карло, а также в Украине. Им больше 60 лет, и им разрешен выезд из Украины», - отметил Луческу.

Кроме того, румынский тренер подчеркнул, что братья Суркисы не принимают серьезных футбольных решений без консультаций с ним.

«Мы общаемся раз в два-три дня. Они не принимают никаких решений, не спросив меня, и с этой точки зрения я им очень признателен», - подчеркнул Мирча.

Напомним, ранее издание «Украинская правда» сообщало о том, что братья Суркисы в начале российско-украинской войны вывезли без декларирования на украинской таможне в Венгрию 17,6 миллионов евро. Впоследствии эта информация была опровергнута Игорем Суркисом.