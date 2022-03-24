Игорь Суркис опроверг информацию о вывозе из Украины 17 млн долларов

Пресс-служба Игоря Суркиса опровергает информацию, которая несколько дней назад появилась в СМИ о том, что братья Суркисы, покидая Украину, вывезли без декларирования 17 миллионов долларов.

Сообщалось, что Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию.

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«Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью.

На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения «наличных» лживых фейков».

На сайте клуба представлены заявление адвоката и обращение к венгерской таможне.