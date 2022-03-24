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Игорь Суркис опроверг информацию о вывозе из Украины 17 млн долларов

Братья Суркисы выехали из страны

  • 24.03.2022 20:20
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  • 1 комментарий
Игорь Суркис опроверг информацию о вывозе из Украины 17 млн долларов
© fcdynamo.kiev.ua

Пресс-служба Игоря Суркиса опровергает информацию, которая несколько дней назад появилась в СМИ о том, что братья Суркисы, покидая Украину, вывезли без декларирования 17 миллионов долларов.

Сообщалось, что Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию.

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«Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью.

На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения «наличных» лживых фейков».

На сайте клуба представлены заявление адвоката и обращение к венгерской таможне.

Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
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    ALKOSruLKA, 24.03.2022 20:27
    +3
    долари-доларами, а внучків двох призовного віку теж не вивозив ?... У нас вісі олігархи дуже чесні і законослухняні, їх постійно оббріхують білих і пухнастих...
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