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Источник: Суркисы в начале войны вывезли из Украины более $17 млн

Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях вечером 26 февраля

  • 21.03.2022 19:35
  • 5111 просмотров
  • 17 комментариев
Источник: Суркисы в начале войны вывезли из Украины более $17 млн
© УП. Григорий и Игорь Суркисы

Издание Украинская правда опубликовало детали выезда Игоря и Григория Суркисов за пределы Украины, в начале полномасштабного вторжения россии, а также имена пассажиров их автомобилей.

Как свидетельствует оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00.

Собеседники УП в ГПСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 млн долларов. Пересечение границы они произвели через пункт Вилок, расположенный в Береговском районе Закарпатской области.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой рф), Суркисом Вячеславом и Суркис Яной. Рыночная стоимость такого авто составляет около 700 тысяч долларов без растаможки (более 20,5 млн гривен).

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает 100 тысяч долларов без растаможки (более 2,8 млн гривен). Его пассажирами были Кулешов Никита (2002 г.р.), Кострыкина Зоя (1961 г.р.), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников, который оформлял пересечение границы Анастасии Котвицкой (жена бывшего нардепа), которая могла вывезти в чемоданах более 30 млн долларов наличных без декларирования.

Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что Суркисы покинули пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник — Украинская правда

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Maks, 21.03.2022 20:07
    +8
    Андрій Машко, 21.03.2022 19:59
    Цих кіпрських шуб давно пора судити за колаборанство
    Судити треба не тільки цих, а й риб побільше. Суркіси навіть в топ100 найбагатших українців не входять. Цікаво де зараз різні Ярославські, Ахмєтови, Живаги та інші олігархи з їх мільярдами? Невже в Україні?
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    online
    sl1d3r1985, 21.03.2022 20:40
    +7
    я как бы извиняюсь и присоединяюсь к предыдущему вопрошателю , а как они с*ка смогли вывезти из Украины таааакие бабки ? то есть наша таможня просто помахала ручкой "оооо сууууркис" а Венерская спросила что за сумки с баблом ? тут либо пи***ж про то что бабки вывозились реально , либо всю смену таможенников выпустивших их под суд !
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    Maks Maks, 21.03.2022 20:43
    +5
    Слава Чебан, 21.03.2022 20:41
    это все известно давно, даже видео где то есть
    На відео видно як вони мільйони доларів вивозять?
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    online
    GREEN DAY belokon, 21.03.2022 20:11
    +3
    DmitrySviridon, 21.03.2022 20:07
    Они должны в тюрьме сидеть на пожизненном сроке за все свои преступления. На них и убийства и разворовывание государства Украины много кратно, они коллаборанты, они должны получить срок по всем обвинениям лет на 1000! А лучше их просто к расстрелу приговорить и без суда и следствия и всех им подобных тоже - имена знает вся страна. После всего мириться народ уже не будет с грабежом! Расстрел и никто и не пикнет ни от каких органов и власти и даже их соратники ничего не скажут! После войны уже не будет как раньше. А будут расстрелы этих гнид и конфискация всего до последней копейки! И по миру всюду будет все арестовано, как у их корешей русских олигархов. Украина уничтожит все плохое и это переродится в новое государство, какое хочет весь народ! Народ - это власть в Украине! Те, кто не будут считаться с народом будут просто уничтожены!
    Расстрелы, уничтожения...
    Ты вообще адекватный, а "уничтожитель" ?
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    online
    GREEN DAY belokon, 21.03.2022 20:09
    +2
    пффф да там жена правой руки Авакова 28$ млн вывозит, куда там Суркисам))
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    online
    Sdag, 21.03.2022 19:41
    +2
    Клоун, источник ну и +, смешно такое читать
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    online
    ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА, 21.03.2022 21:05
    0
    ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА, 21.03.2022 20:57
    Не могу не согласиться! Да и сайт, скорее, суркисовский, еще и забанить за мелочь могут!
    Вау!! За 8 минут уже 6 минусов!! Хорошо работаете!!
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    online
    Алекс Дункел, 21.03.2022 20:31
    0
    А этому "пограничному наряду" ничего?Никаких люлей от руководства,ни почетного места у параши?Эти суки ,наверное, уже долларовые миллионеры-не одних суркисов или аваковскую знакомку не увидели,наверное не один десяток дезертиров пропустили.Видно "наверх" хорошо заносили.Кому война,а кому мать родная.Предатели-и судить нужно как предателей!
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    online
    Oleksandr Taktaiev, 21.03.2022 20:53
    -1
    Навіть під час війни суркісолизи мінусують, захищаючи свого хазяїна.
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    online
    Слава Чебан, 21.03.2022 20:41
    -1
    это все известно давно, даже видео где то есть
    Ссылка
    online
    Артем Дима футболист, 21.03.2022 20:27
    -3
    Maks Maks, 21.03.2022 20:07
    Судити треба не тільки цих, а й риб побільше. Суркіси навіть в топ100 найбагатших українців не входять. Цікаво де зараз різні Ярославські, Ахмєтови, Живаги та інші олігархи з їх мільярдами? Невже в Україні?
    Та вы что? Ярославский, Жеваго и другие тоже 30 лет мели колабарантскую деятельность? Это тоже были агенты фсб как эта динамовская шайка? Как сейчас помню этих гнид динамовских Пинчук, Кравчук, медведчук, суркис, шуфрич СДПО - первая пятерка. А потом блок Не Так. Тем же составом. Поищите кто молодые рекламу блока Не так в Ютубе. За дружбу сроссией за союз с ними, против Нато, Ес. Да и вообще Динамо вактый, а до этого комуняцкий клуб леваков всегда был. По своей сути. Остальное модники
    Ссылка
    online
    ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА, 21.03.2022 19:56
    -3
    Sdag, 21.03.2022 19:41
    Клоун, источник ну и +, смешно такое читать
    Главный редактор этого источника крымская татарка, ты что-то имеешь против? Или правда только на Цензор.Нет публикуется?
    Ссылка
    online
    Crimea, 21.03.2022 20:25
    -4
    Якщо вивозять готівку в таких масштабах, значить не впевнені, що зможуть скористатись своїми банківськими рахунками і їх можуть блоканути
    Ссылка
    online
    Андрій Машко, 21.03.2022 19:59
    -4
    Цих кіпрських шуб давно пора судити за колаборанство
    Ссылка
    online
    DmitrySviridon, 21.03.2022 20:07
    -5
    Этих крыс нужно уничтожать, как паразитов!
    Ссылка
    online
    ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА, 21.03.2022 20:57
    -6
    Oleksandr Taktaiev, 21.03.2022 20:53
    Навіть під час війни суркісолизи мінусують, захищаючи свого хазяїна.
    Не могу не согласиться! Да и сайт, скорее, суркисовский, еще и забанить за мелочь могут!
    Ссылка
    online
    DmitrySviridon, 21.03.2022 20:07
    -6
    Они должны в тюрьме сидеть на пожизненном сроке за все свои преступления. На них и убийства и разворовывание государства Украины много кратно, они коллаборанты, они должны получить срок по всем обвинениям лет на 1000! А лучше их просто к расстрелу приговорить и без суда и следствия и всех им подобных тоже - имена знает вся страна. После всего мириться народ уже не будет с грабежом! Расстрел и никто и не пикнет ни от каких органов и власти и даже их соратники ничего не скажут! После войны уже не будет как раньше. А будут расстрелы этих гнид и конфискация всего до последней копейки! И по миру всюду будет все арестовано, как у их корешей русских олигархов. Украина уничтожит все плохое и это переродится в новое государство, какое хочет весь народ! Народ - это власть в Украине! Те, кто не будут считаться с народом будут просто уничтожены!
    Ссылка
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