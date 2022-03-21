Источник: Суркисы в начале войны вывезли из Украины более $17 млн

Издание Украинская правда опубликовало детали выезда Игоря и Григория Суркисов за пределы Украины, в начале полномасштабного вторжения россии, а также имена пассажиров их автомобилей.

Как свидетельствует оказавшийся в распоряжении УП документ пограничников, Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00.

Собеседники УП в ГПСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 млн долларов. Пересечение границы они произвели через пункт Вилок, расположенный в Береговском районе Закарпатской области.

Младший брат Игорь Суркис уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой рф), Суркисом Вячеславом и Суркис Яной. Рыночная стоимость такого авто составляет около 700 тысяч долларов без растаможки (более 20,5 млн гривен).

Народный депутат Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedez-Benz ML-500. Рыночная стоимость такого авто достигает 100 тысяч долларов без растаможки (более 2,8 млн гривен). Его пассажирами были Кулешов Никита (2002 г.р.), Кострыкина Зоя (1961 г.р.), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Пересечение границы Суркисов регистрировал тот же наряд пограничников, который оформлял пересечение границы Анастасии Котвицкой (жена бывшего нардепа), которая могла вывезти в чемоданах более 30 млн долларов наличных без декларирования.

Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что Суркисы покинули пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину.