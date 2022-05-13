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13 мая 2022, 03:00 |
47
0

Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами

Главные новости за 12 мая на Sport.ua

13 мая 2022, 03:00 |
47
0
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 мая.

1. Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона. Английский клуб не будет настаивать на продолжении трудового соглашения.

2. Усик поднялся на первое место в рейтинге pound for pound по версии The Ring. Александр возглавил очень престижный рейтинг.

3. Сон и Кейн. Тоттенхэм разгромил Арсенал и сохранил шансы на выход в ЛЧ. За два тура до конца сезона в АПЛ «шпоры» отстают от «канониров» на 1 очко.

4. Новая эпоха: у Челси меняются владельцы. Sport.ua – о новых владельцах лондонского клуба.

5. Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров. Судно перевозило на остров Змеиный зенитно-ракетные комплексы.

6. Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед. Титаническая задача для любого. Потянет ли ее один человек?

7. Тотальное уничтожение. Реал отгрузил 6 мячей и отправил Леванте в Сегунду. Хет-трик для галактикос оформил Винисиус Жуниор.

8. Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт. Уход звездного форварда из «Баварии» все ближе.

9. Сборная Украины уступила Эстонии в товарищеском матче. Украинцы продолжают готовиться к групповому этапу «Золотой Евролиги».

10. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выкупила Коутиньо. «Барселона» сохранит половину экономических прав на игрока.

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Источник Sport.ua
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