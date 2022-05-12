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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выкупила Коутиньо
Англия
12 мая 2022, 21:47 |
933
0

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выкупила Коутиньо

«Барселона» сохранит половину экономических прав на игрока

12 мая 2022, 21:47 |
933
0
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выкупила Коутиньо
ФК Астон Вилла. Филиппе Коутиньо

«Астон Вилла» официально сообщила о выкупе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он выступает за английский клуб на правах аренды с января.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также «Барселона» получит 50% от следующей перепродажи Коутиньо. Сам 29-летний бразилец подписал контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 4 гола и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ за «Астон Виллу».

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Астон Вилла Филиппе Коутиньо Барселона
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Источник ФК Астон Вилла
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