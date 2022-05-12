ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла выкупила Коутиньо

«Астон Вилла» официально сообщила о выкупе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он выступает за английский клуб на правах аренды с января.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также «Барселона» получит 50% от следующей перепродажи Коутиньо. Сам 29-летний бразилец подписал контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 4 гола и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ за «Астон Виллу».