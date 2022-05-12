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  4. Астон Вилла выкупит Коутиньо у Барселоны за 20 млн евро
Испания
12 мая 2022, 12:24 | Обновлено 12 мая 2022, 12:51
282
0

Астон Вилла выкупит Коутиньо у Барселоны за 20 млн евро

Футболист подпишет контракт до 2026 года

12 мая 2022, 12:24 | Обновлено 12 мая 2022, 12:51
282
0
Астон Вилла выкупит Коутиньо у Барселоны за 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо продолжит выступать за «Астон Вилле», но уже на постоянной основе. Руководство выкупит футболиста у каталонской «Барселоны».

Англичане заплатят за полноценный трансфер 20 млн евро. Ожидается, что Филиппе подпишет контракт до 2026 года.

После перехода в «Астон Виллу» Коутиньо сумел стать одним из лидеров команды. На его счету 4 гола и 3 ассиста в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» работает над трансфером хавбека «Ювентуса».

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Источник твиттер Николо Скиры
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