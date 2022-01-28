Астон Вилла работает над трансфером хавбека Ювентуса

Родриго Бентанкур может продолжить карьеру в АПЛ

  • 28.01.2022 22:34
  • 289 просмотров
  • 0 комментариев
Астон Вилла работает над трансфером хавбека Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Бентанкур

«Астон Вилла» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера полузащитника Родриго Бентанкура.

Английский клуб предлагает «Ювентусу» за 24-летнего уругвайского хавбека 20 миллион евро плюс бонусы. Для самого Бентанкура готов контракт до лета 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Бентанкура 3 ассиста в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее «Ювентус» подписал форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

Источник — твиттер Николо Скиры

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности