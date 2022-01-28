Астон Вилла работает над трансфером хавбека Ювентуса

«Астон Вилла» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера полузащитника Родриго Бентанкура.
Английский клуб предлагает «Ювентусу» за 24-летнего уругвайского хавбека 20 миллион евро плюс бонусы. Для самого Бентанкура готов контракт до лета 2026 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Бентанкура 3 ассиста в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
Ранее «Ювентус» подписал форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.
Источник — твиттер Николо Скиры
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