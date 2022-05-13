Тотальное уничтожение. Реал отгрузил 6 мячей и отправил Леванте в Сегунду

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» уничтожил «Леванте» (6:0), отправив соперника в Сегунду.

У «Реала» хет-трик оформил бразильский форвард Винисиус Жуниор. Также по голу забили Карим Бензема, Ферлан Менди и Родриго.

Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остался в резерве, хотя отыграл на поле предыдущий матч.

«Реал» набрал 84 очка и уже досрочно отпраздновал чемпионство. «Леванте» занимает последнюю строчку (29 очков) и теперь потерял даже теоретические шансы на выживание в элите.

Ла Лига. 36-й тур

Реал – Леванте – 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19,Родриго, 34, Винисиус Жуниор, 45, 68, 83.

Реал: Куртуа, Вальехо, Начо (Хила, 82), Менди, Модрич (Кроос, 75), Вальверде (Гонсалес, 75), Камавинга, Бензема (Йович, 75), Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго (Диас, 62)

Леванте: Карденас, Сон, Пьер (Везу, 77), Касерес (Барди, 39), Постиго, Мирамон, Радойя (Кампанья, 39), Пепелу, Мелеро (Рохер, 57), Моралес, Гомес (Кантеро, 57).

Предупреждения: Камавинга, 43, Модрич, 69 – Рохер, 65.

Судья: Вега (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine