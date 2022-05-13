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  4. Реал – Леванте – 6:0. Хет-трик Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
12.05.2022, FT 6 : 0
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 мая 2022, 00:59 | Обновлено 13 мая 2022, 01:11
129
0

Реал – Леванте – 6:0. Хет-трик Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Испании

13 мая 2022, 00:59 | Обновлено 13 мая 2022, 01:11
129
0
Реал – Леванте – 6:0. Хет-трик Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» уничтожил «Леванте» (6:0), отправив соперника в Сегунду. 

У «Реала» хет-трик оформил бразильский форвард Винисиус Жуниор. Также по голу забили Карим Бензема, Ферлан Менди и Родриго.

«Реал» набрал 84 очка и уже досрочно отпраздновал чемпионство. «Леванте» занимает последнюю строчку (29 очков) и теперь потерял даже теоретические шансы на выживание в элите.

Ла Лига. 36-й тур

Реал – Леванте – 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19,Родриго, 34, Винисиус Жуниор, 45, 68, 83.

ГОЛ! 1:0. Менди, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Бензема, 19 мин.

ГОЛ! 3:0. Родриго, 34 мин.

ГОЛ! 4:0. Винисиус Жуниор, 45 мин.

ГОЛ! 5:0. Винисиус Жуниор, 68 мин.

ГОЛ! 6:0. Винисиус Жуниор, 83 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Ферлан Менди (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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