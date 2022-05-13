Реал Мадрид

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» уничтожил «Леванте» (6:0), отправив соперника в Сегунду.

У «Реала» хет-трик оформил бразильский форвард Винисиус Жуниор. Также по голу забили Карим Бензема, Ферлан Менди и Родриго.

«Реал» набрал 84 очка и уже досрочно отпраздновал чемпионство. «Леванте» занимает последнюю строчку (29 очков) и теперь потерял даже теоретические шансы на выживание в элите.

Ла Лига. 36-й тур

Реал – Леванте – 6:0

Голы: Менди, 13, Бензема, 19,Родриго, 34, Винисиус Жуниор, 45, 68, 83.

ГОЛ! 1:0. Менди, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Бензема, 19 мин.

ГОЛ! 3:0. Родриго, 34 мин.

ГОЛ! 4:0. Винисиус Жуниор, 45 мин.

ГОЛ! 5:0. Винисиус Жуниор, 68 мин.

ГОЛ! 6:0. Винисиус Жуниор, 83 мин.