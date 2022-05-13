Реал Мадрид

Реал – Леванте – 6:0. Хет-трик Винисиуса Жуниора. Видео голов и обзор матча
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В матче 36-го тура чемпионата Испании «Реал» уничтожил «Леванте» (6:0), отправив соперника в Сегунду.
У «Реала» хет-трик оформил бразильский форвард Винисиус Жуниор. Также по голу забили Карим Бензема, Ферлан Менди и Родриго.
«Реал» набрал 84 очка и уже досрочно отпраздновал чемпионство. «Леванте» занимает последнюю строчку (29 очков) и теперь потерял даже теоретические шансы на выживание в элите.
Ла Лига. 36-й тур
Реал – Леванте – 6:0
Голы: Менди, 13, Бензема, 19,Родриго, 34, Винисиус Жуниор, 45, 68, 83.
ГОЛ! 1:0. Менди, 13 мин.
ГОЛ! 2:0. Бензема, 19 мин.
ГОЛ! 3:0. Родриго, 34 мин.
ГОЛ! 4:0. Винисиус Жуниор, 45 мин.
ГОЛ! 5:0. Винисиус Жуниор, 68 мин.
ГОЛ! 6:0. Винисиус Жуниор, 83 мин.
События матча
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