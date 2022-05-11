Реал Мадрид

В четверг, 12 мая, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» примет «Леванте». Стартовый свисток 37-летнего арбитра Адриана Кордеро Веги прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Реал

«Галактикос» два тура тому назад оформил досрочное чемпионство, разгромив на своем поле «Эспаньол» (4:0). После этого наставник «Реала» Карло Анчелотти провел точечную ротацию состава подопечных, и выставил их на поединок против «Атлетико». Итог матча получился плачевным для «королевского клуба» - он проиграл со счетом 0:1.

В настоящий момент «Реал» имеет в активе 81 очко после 35 сыгранных в сезоне матчей. Это на девять пунктов больше, нежели есть у «Барселоны», которая занимает вторую позицию. В 17-ти домашних встречах Примеры-2021/2022 «реалисты» набрали 40 очков (12 побед, 4 ничьи, 1 поражение). Сколько же и у «Атлетико», который провел дома на один матч больше.

Леванте

Валенсийцы в турнирной таблице чемпионата Испании занимают 19 место, имея 29 очков после 35 встреч. В пяти крайних на данный момент поединках они набрали 7 пунктов из 15-ти возможных. «Лягушки» обыграли на выезде «Гранаду» (4:1) и дома «Реал Сосьедад» (2:1), а также сыграли вничью 1:1 с земляками из «Валенсии». Неудачами обернулись домашние встречи с «Барселоной» и «Севильей» (обе – по 2:3).

В выездных матчах нынешнего сезона «Леванте» набрал 10 очков (2 победы, 4 ничьи, 11 поражений). В текущей Примере это 17-й показатель. В пяти крайних матчах вне дома валенсийцы добились одной победы при двух ничьих и двух поражениях.

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа – Васкес, Милитао, Вальехо, Фернандес, Камавинга, Каземиро, Кроос, Асенсио, Йович, Родриго.

«Леванте»: Карденас – Мирамон, Робер Пьер, Дуарте, Везу, Сон, Радоя, Пепелу, Кампанья, Гомес, Моралес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут добиться уверенной победы. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» победит с форой -1,5 гола с коэффициентом 2.20 по линии Parimatch.

11 мая, четверг