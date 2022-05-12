Испания12 мая 2022, 22:25 |
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Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 мая в 22:30 матч 36-го тура чемпионата Испании
12 мая 2022, 22:25 |
469
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В четверг, 12 мая, в 22:30 в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» примет «Леванте».
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве у хозяев поля.
Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Ферлан Менди (Реал Мадрид).
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