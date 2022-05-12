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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
40 3 : 0
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 мая 2022, 22:25 |
469
0

Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 мая в 22:30 матч 36-го тура чемпионата Испании

12 мая 2022, 22:25 |
469
0
Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 мая, в 22:30 в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» примет «Леванте». 

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве у хозяев поля.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Ферлан Менди (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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