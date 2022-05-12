В четверг, 12 мая, в 22:30 в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» примет «Леванте».

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве у хозяев поля.

Видеотрансляция матча доступна с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – Леванте. Лунин в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция