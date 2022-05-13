12.05.2022, FT 6 : 0
Испания13 мая 2022, 09:24 |
126
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме»
Наставник «Реала» доволен успешным матчем
13 мая 2022, 09:24 |
126
0
«Реал» уничтожил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти прокомментировал победу.
«Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, надо поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле», – сказал Анчелотти.
Напомним, что финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится 28 мая.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2022, 14:36 2
Команда Пепа Гвардиолы выиграла пять матчей подряд с разницей не менее трех голов
Футбол | 13 мая 2022, 05:50 0
Главные новости за 12 мая на Sport.ua
Бокс | 13.05.2022, 09:02
Теннис | 12.05.2022, 18:59
Война | 12.05.2022, 14:20
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2022, 17:40
11.05.2022, 10:44 8
12.05.2022, 12:00
12.05.2022, 15:48 2
11.05.2022, 22:43 7
11.05.2022, 10:23 21
11.05.2022, 19:51
12.05.2022, 11:45 1