Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме»

«Реал» уничтожил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти прокомментировал победу.

«Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, надо поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле», – сказал Анчелотти.

Напомним, что финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится 28 мая.