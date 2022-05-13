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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
12.05.2022, FT 6 : 0
Леванте
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Испания
13 мая 2022, 09:24 |
126
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме»

Наставник «Реала» доволен успешным матчем

13 мая 2022, 09:24 |
126
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» уничтожил «Леванте» (6:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти прокомментировал победу.

«Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, надо поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле», – сказал Анчелотти.

Напомним, что финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится 28 мая.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Леванте Карло Анчелотти
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Источник Marca
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