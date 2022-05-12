Сон и Кейн. Тоттенхэм разгромил Арсенал и сохранил шансы на выход в ЛЧ

В четверг, 12 мая, состоялся перенесенный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» дома разгромил «Арсенал» (3:0).

На 22-й минуте счет открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Он же оформил дубль на 37-й минуте, а сразу после перерыва отличился Сон Хын Мин.

За два тура до конца сезона в АПЛ «шпоры» отстают от «канониров» на одно очко. «Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место, а у «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.

АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Арсенал – 3:0

Голы: Кейн, 22 (пен), 37, Сон Хын Мин, 47.

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Эмерсон Роял, Дайер, Сессеньон, Дэвис (Родон, 82), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Бергвайн, 72), Кейн, Кулушевски (Лукас Моура, 72).

Арсенал: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс (Нуну Тавареш, 76), Холдинг, Седрик Суариш, Томиясу, Сака, Эдегор, Эль-Нени, Джака, Нкетиа (Ляказетт, 73), Мартинелли (Смит-Роу, 64).

Предупреждения: Дэвис, 17 – Холдинг, 26, Смит-Роу, 86, Эдегор, 88, Джака, 90+1.

Удаление: Холдинг, 33 (вторая желтая).

Судья: Тирни (Англия).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine