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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
12.05.2022 21:45 - : -
Арсенал
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Англия
11 мая 2022, 10:00 |
68
0

Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Ключевой поединок в борьбе за путевку в Лигу чемпионов

11 мая 2022, 10:00 |
68
0
Тоттенхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 мая, состоится перенесенный поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на своем домашнем стадионе примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Тоттенхэм

 

Для команды Антонио Конте предстоящий матч крайне важен. Именно от его исхода зависит, продолжат «шпоры» борьбу за путевку в Лигу чемпионов или же нет. За три поединка до конца чемпионата «Тоттенхэм» отстает от «Арсенала», который и замыкает топ-4, на 4 балла. Следовательно, подопечных Конте устроит только победа.

Поражение похоронит надежды «шпор» сыграть в престижнейшем еврокубке на целый год, а ничья оставит совсем призрачные шансы на возможный успех. Но есть и хорошая новость для болельщиков «Тоттенхэма»: ниже 5 места клуб уже никак опуститься не может.

Арсенал

 

Микель Артета наконец-то смог создать команду, способную бороться за выход в Лигу чемпионов. Для того, чтобы не усложнять себе жизнь, «канонирам» нужно побеждать, обеспечивать себе задачу-минимум, после чего постараться навязать «Челси» борьбу за бронзовые медали. Отставание от «пенсионеров» составляет лишь один балл.

Впрочем, даже в случае поражения, судьба четвертого места останется в руках «Арсенала». Если подопечные Артеты наберут максимум очков в двух заключительный турах, «Тоттенхэму» не удастся их обойти. Но дерби Северного Лондона всегда радует своей бескомпромиссностью, даже когда результат не слишком важен в турнирном плане. Поэтому в этот раз сражение обещает быть по-особенному захватывающим.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Кулусевски, Кейн, Сон.

«Арсенал»: Рамсдейл – Соареш, Габриэл, Уайт, Тавареш, Смит-Роу, Эдегор, Джака, Сака, Ляказетт, Мартинелли.

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12 мая, четверг

«Тоттенхэм» – «Арсенал»
Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Арсенал прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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