Микель АРТЕТА: «Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения»
Тренер «Арсенала» разочарован арбитражем в матче с «Тоттенхэмом»
«Арсенал» уступил «Тоттенхэму» (0:3) в перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги. Главный тренер «канониров» Микель Артета остался недоволен главным арбитром матча.
Напомним, что «Арсенал» большую часть матча играл в меньшинстве. Защитник Роб Холдинг получил две желтые карточки на 26-й и 33-й минутах.
«Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле.
Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю.
У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен.
Решение было принято. Мы не можем его изменить. Судья принимает решения в футболе», – сказал главный тренер «Арсенала».
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