Микель АРТЕТА: «Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения»

«Арсенал» уступил «Тоттенхэму» (0:3) в перенесенном матче 22-го тура Английской Премьер-лиги. Главный тренер «канониров» Микель Артета остался недоволен главным арбитром матча.

Напомним, что «Арсенал» большую часть матча играл в меньшинстве. Защитник Роб Холдинг получил две желтые карточки на 26-й и 33-й минутах.

«Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле.

Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю.

У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен.

Решение было принято. Мы не можем его изменить. Судья принимает решения в футболе», – сказал главный тренер «Арсенала».