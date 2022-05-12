В четверг, 12 мая, в 21:45 состоится перенесенный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.