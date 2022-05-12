Англия12 мая 2022, 21:45 | Обновлено 12 мая 2022, 21:49
868
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Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 мая в 21:45 перенесенный матч 22-го тура чемпионата Англии
12 мая 2022, 21:45 | Обновлено 12 мая 2022, 21:49
868
1
В четверг, 12 мая, в 21:45 состоится перенесенный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
33’
Роб Холдинг (Арсенал) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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