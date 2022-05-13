Тоттенхэм – Арсенал – 3:0. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного поединка 22-го тура
В четверг, 12 мая, состоялся перенесенный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» дома разгромил «Арсенал» (3:0).
На 22-й минуте счет открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Он же оформил дубль на 37-й минуте, а сразу после перерыва отличился Сон Хын Мин.
За два тура до конца сезона в АПЛ «шпоры» отстают от «канониров» на одно очко. «Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место, а у «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.
АПЛ. 22-й тур
Тоттенхэм – Арсенал – 3:0
Голы: Кейн, 22 (пен), 37, Сон Хын Мин, 47.
События матча
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