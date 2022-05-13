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Тоттенхэм
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Арсенал
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Англия
13 мая 2022, 00:47 | Обновлено 13 мая 2022, 01:03
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Тоттенхэм – Арсенал – 3:0. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного поединка 22-го тура

13 мая 2022, 00:47 | Обновлено 13 мая 2022, 01:03
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0
Тоттенхэм – Арсенал – 3:0. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 мая, состоялся перенесенный поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» дома разгромил «Арсенал» (3:0).

На 22-й минуте счет открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Он же оформил дубль на 37-й минуте, а сразу после перерыва отличился Сон Хын Мин.

За два тура до конца сезона в АПЛ «шпоры» отстают от «канониров» на одно очко. «Тоттенхэм» набрал 65 очков и занимает 5-е место, а у «Арсенала» 66 очков и 4-я позиция.

АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Арсенал – 3:0

Голы: Кейн, 22 (пен), 37, Сон Хын Мин, 47.

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
33’
Роб Холдинг (Арсенал) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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