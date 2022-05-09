Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Главные новости за 8 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 мая.
1. Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера! Украинец отличился дебютным забитым мячом в английской Премьер-лиге.
2. Лунин пропустил с пенальти. Атлетико выиграл мадридское дерби у Реала. «Галактикос» ранее уже обеспечили себе чемпионство по итогам сезона.
3. Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам. В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса.
4. Арестович жестко объяснил, почему Украина утратила контроль над Херсоном. Ответ может не понравиться многим…
5. Зинченко сделал ассист! Ман Сити отгрузил 5 мячей Ньюкаслу и лидирует в АПЛ. «Ливерпуль» отстает на 3 очка от лидера в борьбе за титул за 3 матча до конца.
6. ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах. Победители и призеры определены не будут.
7. Де Дзерби принял решение вернуться работать в Италию. Ныне коуча активно сватают в «Наполи».
8. ВИДЕО. Оливейра задушил Гейджи на UFC 274. Но пояс стал вакантным. Дело в том, что бразилец днем ранее провалил взвешивание.
9. Марта Костюк пробилась в основу престижного турнира в Риме. Украинка успешно преодолела сито квалификации.
10. Ферстаппен в битве с Леклером выиграл Гран-при Майами, Сайнс - в топ-3. Макс сумел победить в борьбе с Леклером.
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