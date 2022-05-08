Марта Костюк пробилась в основу престижного турнира в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) успешно преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



В финальном матче отбора украинка переиграла Кристину Букшу из Испании (№131 WTA).



Рим. Финал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:1, 5:7, 6:3

Потенциальные соперницы Марты в основе: Каролина Мухова, Аманда Анисимова, Клара Таусон, Елена Рыбакина, Алена Остапенко, Вероника Кудерметова или еще одна победительница квалификации.



Отметим, что в основе также сыграет украинка Ангелина Калинина, ранее она узнала первую соперницу.