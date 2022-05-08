Марта Костюк пробилась в основу престижного турнира в Риме
Украинка успешно преодолела сито квалификации
Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) успешно преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В финальном матче отбора украинка переиграла Кристину Букшу из Испании (№131 WTA).
Рим. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:1, 5:7, 6:3
Потенциальные соперницы Марты в основе: Каролина Мухова, Аманда Анисимова, Клара Таусон, Елена Рыбакина, Алена Остапенко, Вероника Кудерметова или еще одна победительница квалификации.
Отметим, что в основе также сыграет украинка Ангелина Калинина, ранее она узнала первую соперницу.
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