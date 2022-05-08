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  4. Марта Костюк пробилась в основу престижного турнира в Риме
WTA
08 мая 2022, 14:05 |
805
3

Марта Костюк пробилась в основу престижного турнира в Риме

Украинка успешно преодолела сито квалификации

08 мая 2022, 14:05 |
805
3
Марта Костюк пробилась в основу престижного турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) успешно преодолела квалификацию грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
В финальном матче отбора украинка переиграла Кристину Букшу из Испании (№131 WTA).  
 
Рим. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:1, 5:7, 6:3

Потенциальные соперницы Марты в основе: Каролина Мухова, Аманда Анисимова, Клара Таусон, Елена Рыбакина, Алена Остапенко, Вероника Кудерметова или еще одна победительница квалификации.
 
Отметим, что в основе также сыграет украинка Ангелина Калинина, ранее она узнала первую соперницу.

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WTA Мадрид Марта Костюк Кристина Букша
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Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
Без апетиту !
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Александр Ад
дійсно подолала,дуже важко Марта грае.
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0
Spectra
Плохо все. Много сложных вариантов, которые не по силам нынешней Марте. Надеюсь достанется снова Таусон, с кем, с кем, но с ней она разберётся. 
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0
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