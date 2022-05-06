WTA06 мая 2022, 20:55 | Обновлено 06 мая 2022, 21:21
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2
Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Риме
В первом матче украинке предстоит встреча с мощной американкой
06 мая 2022, 20:55 | Обновлено 06 мая 2022, 21:21
817
2
Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Украинка Ангелина Калинина (№37 WTA) стартует матчем против американки Мэдисон Киз (№22 WTA). Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
Соревнования основной сетки в Риме состоятся с 9 по 15 мая.
В квалификации сыграет Марта Костюк.
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Комментарии 2
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А потом уставшая Пегула или Самсонова, крч сложная сетка, придется ехать в Страсбург. Про посев на РГ можно забыть...
Та что ж такое, опять эта Киз. Думаю на грунте ещё и не у неё дома. Шансы 50 на 50.
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