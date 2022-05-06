Калинина узнала имя первой соперницы на турнире в Риме

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



Украинка Ангелина Калинина (№37 WTA) стартует матчем против американки Мэдисон Киз (№22 WTA). Ранее девушки играли один раз, победила украинка.



Соревнования основной сетки в Риме состоятся с 9 по 15 мая.



В квалификации сыграет Марта Костюк.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА