WTA06 мая 2022, 21:21 |
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Известна первая соперница Марты Костюк в квалификации турнира в Риме
Марте повезло со жребием
06 мая 2022, 21:21 |
360
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Состоялась жеребьевка квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) в первом раунде отбора сразится против итальянки Федерики Ди Сарры (№207 WTA).
Отметим, что в основе сыграет Ангелина Калинина.
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