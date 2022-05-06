Известна первая соперница Марты Костюк в квалификации турнира в Риме

Состоялась жеребьевка квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) в первом раунде отбора сразится против итальянки Федерики Ди Сарры (№207 WTA).



Отметим, что в основе сыграет Ангелина Калинина.

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