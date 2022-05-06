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  4. Известна первая соперница Марты Костюк в квалификации турнира в Риме
WTA
06 мая 2022, 21:21 |
360
1

Известна первая соперница Марты Костюк в квалификации турнира в Риме

Марте повезло со жребием

06 мая 2022, 21:21 |
360
1
Известна первая соперница Марты Костюк в квалификации турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
Украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) в первом раунде отбора сразится против итальянки Федерики Ди Сарры (№207 WTA).
 
Отметим, что в основе сыграет Ангелина Калинина.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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Spectra
В сетке теннисистки уровня ITF. Для Марты должна быть разминка перед основной сеткой!
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