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Украина. Первая лига
08 мая 2022, 13:10 |
166
2

ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах

Победители и призеры определены не будут

08 мая 2022, 13:10 |
166
2
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах
УАФ

Исполком УАФ принял несколько важных решений, связанных с вооруженной агрессией российской федерации и режимом военного положения в Украине.

В частности, Исполком УАФ утвердил:

— решение Дирекции по проведению Кубка Украины по футболу по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

— решение Совета первой лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

— решение Совета второй лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

— решение Комитета женского футбола УАФ по досрочному завершению соревнований по женскому футболу сезона-2021/2022;

— решение Ассоциации любительского футбола Украины о досрочном завершении соревнований среди любителей сезона-2021/2022.

Турнирные таблицы в указанных соревнованиях выглядят по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров.

Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки.

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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины Украинская ассоциация футбола
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Hg
Получается играли просто так? А ведь играли же и была интрига. Значит должен быть и победитель того, что сыграли. Хоть и не чемпион. имхо
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-1
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