ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах

Исполком УАФ принял несколько важных решений, связанных с вооруженной агрессией российской федерации и режимом военного положения в Украине.

В частности, Исполком УАФ утвердил:

— решение Дирекции по проведению Кубка Украины по футболу по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

— решение Совета первой лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

— решение Совета второй лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;

— решение Комитета женского футбола УАФ по досрочному завершению соревнований по женскому футболу сезона-2021/2022;

— решение Ассоциации любительского футбола Украины о досрочном завершении соревнований среди любителей сезона-2021/2022.

Турнирные таблицы в указанных соревнованиях выглядят по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров.

Читайте также Не только Металлист и Кривбасс. Четыре клуба обсудят переход в УПЛ

Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки.