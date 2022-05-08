ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах
Победители и призеры определены не будут
Исполком УАФ принял несколько важных решений, связанных с вооруженной агрессией российской федерации и режимом военного положения в Украине.
В частности, Исполком УАФ утвердил:
— решение Дирекции по проведению Кубка Украины по футболу по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;
— решение Совета первой лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;
— решение Совета второй лиги ПФЛ по досрочному завершению соревнований сезона-2021/2022;
— решение Комитета женского футбола УАФ по досрочному завершению соревнований по женскому футболу сезона-2021/2022;
— решение Ассоциации любительского футбола Украины о досрочном завершении соревнований среди любителей сезона-2021/2022.
Турнирные таблицы в указанных соревнованиях выглядят по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров.
Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки.
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