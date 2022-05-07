Не только Металлист и Кривбасс. Четыре клуба обсудят переход в УПЛ

Недавно ПФЛ официально объявила о том, что сезон в Первой и Второй лигах доигран не будет, однако вопрос перехода между УПЛ и Первой лигой отложили на потом.

Сообщается, что «Металлист» и «Кривбасс», которые закончили чемпионат Первой лиги на 1-2 позициях, готовы играть в новом сезоне УПЛ, если чемпионат начнется.

Но кроме них в рабочую группу по обсуждению нового сезона вошли клубы «Альянс» и «Оболонь», которые заняли 3-е и 4-е место.

Не исключено, что их возьмут в УПЛ в том случае, если удастся начать сезон.