ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным

Совет Профессиональной футбольной лиги Украины определил судьбу сезона 2021/2022 в двух дивизионах отечественного футбола.

ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы первой и второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, занявшие последние места в группах «А» и «Б» второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ.

Что касается обмена между лигами и форматов соревнований ПФЛ в сезоне 2022/2023, то для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, в которую вошли представители ПФЛ, УПЛ и УАФ. Предлагаемый ею проект в итоге должен быть утвержден Исполкомом УАФ.