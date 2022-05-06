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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным
Украина. Первая лига
06 мая 2022, 11:00 |
262
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным

ПФЛ приняла решение

06 мая 2022, 11:00 |
262
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сезон в Первой и Второй лиги признали недоигранным
ПФЛ

Совет Профессиональной футбольной лиги Украины определил судьбу сезона 2021/2022 в двух дивизионах отечественного футбола.

ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы первой и второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, занявшие последние места в группах «А» и «Б» второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ.

Что касается обмена между лигами и форматов соревнований ПФЛ в сезоне 2022/2023, то для обсуждения этих вопросов создана рабочая группа, в которую вошли представители ПФЛ, УПЛ и УАФ. Предлагаемый ею проект в итоге должен быть утвержден Исполкомом УАФ.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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