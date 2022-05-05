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  4. Президент ПФЛ: «Все клубы высказали готовность начинать новый сезон»
Украина. Первая лига
05 мая 2022, 13:02 |
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Президент ПФЛ: «Все клубы высказали готовность начинать новый сезон»

Александр Каденко порассуждал о будущем Первой и Второй лиг

05 мая 2022, 13:02 |
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Президент ПФЛ: «Все клубы высказали готовность начинать новый сезон»
ПФЛ

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о судьбе Первой и Второй лиги Украины во время войны.

Несмотря на то, что доиграть чемпионат не было возможности, ПФЛ будет настаивать на том, чтобы ее представители повысились в классе и в новом сезоне выступали в УПЛ.

«Мы провели совещание в Первой лиге и Второй лиги. В первую очередь было принято решение о том, что мы не можем завершить чемпионат как в Первой лиге, так и во Второй лиге. Приняли решение определить места в турнирной таблице согласно местам, которые команды занимали после последнего тура (29 ноября) и к началу войны рф против Украины.

Приняли решение создать рабочую группу относительно отработки вопросов переходов между лигами. В том числе будем обращаться у УПЛ, чтобы наши клубы, которые заняли первое и второе место, возможно, и третье с четвертым, имели возможность принимать участие в соревнованиях УПЛ. 

Ситуация по обмену между Первой и Второй лигами? Мы общались, и я уверен, что мы вместе найдем общее и оптимальное решение для всех, чтобы клубы, которые получили право подняться с Второй в Первую лигу, чтобы они это право получили и принимали участие в чемпионате Первой лиги. Также будем думать, как сохранить как можно больше команд, которые есть в Первой лиге.

Сейчас нет прямой угрозы существования клубов. Есть некоторые проблемные моменты в двух клубах Первой лиги. Верю, что они в дальнейшем будут существовать и развивать украинский футбол. Есть также проблемы в шести клубах Второй лиги.

Все клубы высказали готовность начинать новый сезон. Также приняли решение с 16-17 мая до 30 мая провести работу и быть со всеми на контакте, узнать ситуацию в клубах и разрабатывать форматы соревнований», — сказал Каденко.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины Александр Каденко ПФЛ Украины российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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