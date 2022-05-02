Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении текущего сезона УПЛ

Исполком Украинской ассоциации футбола на заседании принял несколько важных решений, связанных с вооруженной агрессией российской федерации и режимом военного положения в Украине.
Было утверждено решение о досрочном завершении соревнований УПЛ сезона-2021/2022, о чем администрация УАФ уведомит УЕФА.
Исполком УАФ утвердил календари мужских и женских международных мероприятий с учетом изменений, в частности, переносом ФИФА и УЕФА дат проведения официальных матчей и соревнований с участием сборных команд Украины.
Ранее общее собрание участников УПЛ решило, что турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов будет зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров производиться не будет. Заявки на участие в Лиге чемпионов будут подавать «Шахтер» и «Динамо», в Лиге Европы – «Днепр-1», в Лиге конференций – «Заря» и «Ворскла».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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