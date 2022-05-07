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07 мая 2022, 07:45 | Обновлено 07 мая 2022, 08:24
374
0

Петраков настраивает команду на бой за Катар, подбит ракетный фрегат орков

Главные новости за 6 мая на Sport.ua

07 мая 2022, 07:45 | Обновлено 07 мая 2022, 08:24
374
0
Петраков настраивает команду на бой за Катар, подбит ракетный фрегат орков
УАФ. Александр Петраков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 мая.

1. Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
Главный тренер сборной Украины — о сборе в Словении и подготовке к матчу с Шотландией

2. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Военные просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022»
Хавбек рассказал о ситуации в сборной

3. Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун
Военный корабль рф горит и идет вслед за крейсером Москва

4. Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
В некоторых пабликах опубликованы фото горящего корабля издалека

5. Дикий камбэк Дженоа в матче с Ювентусом, волевая победа Интера
Борьба за чемпионство продолжается

6. Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Экс-игрок «Спартака» принял решение покинуть территорию страны-агрессора

7. Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф
На китайском телевидении сделали прогноз, кому достанутся территории последней империи

8. ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
Президент «Ингульца» в своем стиле

9. Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
Португальский специалист выходил в финал еврокубков с четырьмя разными клубами

10. Боль и радость Роберто Де Дзерби
Итальянский тренер не добился и половины того, на что рассчитывал в Украине

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Источник Sport.ua
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