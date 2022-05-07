Петраков настраивает команду на бой за Катар, подбит ракетный фрегат орков
Главные новости за 6 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 мая.
1. Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
Главный тренер сборной Украины — о сборе в Словении и подготовке к матчу с Шотландией
2. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Военные просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022»
Хавбек рассказал о ситуации в сборной
3. Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун
Военный корабль рф горит и идет вслед за крейсером Москва
4. Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
В некоторых пабликах опубликованы фото горящего корабля издалека
5. Дикий камбэк Дженоа в матче с Ювентусом, волевая победа Интера
Борьба за чемпионство продолжается
6. Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Экс-игрок «Спартака» принял решение покинуть территорию страны-агрессора
7. Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф
На китайском телевидении сделали прогноз, кому достанутся территории последней империи
8. ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
Президент «Ингульца» в своем стиле
9. Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
Португальский специалист выходил в финал еврокубков с четырьмя разными клубами
10. Боль и радость Роберто Де Дзерби
Итальянский тренер не добился и половины того, на что рассчитывал в Украине
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