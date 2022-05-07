Петраков настраивает команду на бой за Катар, подбит ракетный фрегат орков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 мая.

1. Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»

Главный тренер сборной Украины — о сборе в Словении и подготовке к матчу с Шотландией

2. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Военные просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022»

Хавбек рассказал о ситуации в сборной

3. Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун

Военный корабль рф горит и идет вслед за крейсером Москва

4. Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров

В некоторых пабликах опубликованы фото горящего корабля издалека

5. Дикий камбэк Дженоа в матче с Ювентусом, волевая победа Интера

Борьба за чемпионство продолжается

6. Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию

Экс-игрок «Спартака» принял решение покинуть территорию страны-агрессора

7. Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф

На китайском телевидении сделали прогноз, кому достанутся территории последней империи

8. ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала

Президент «Ингульца» в своем стиле

9. Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках

Португальский специалист выходил в финал еврокубков с четырьмя разными клубами

10. Боль и радость Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер не добился и половины того, на что рассчитывал в Украине