Дикий камбэк Дженоа в матче с Ювентусом, волевая победа Интера

Состоялись два важных матча 36-го тура Серии А.



«Интер», проигрывая в два мяча, сумел оформить волевую победу над «Эмполи», как минимум временно вернув себе первую строчку.



«Дженоа» на последних минутах вырвала победу над «Ювентусом», чем здорово помогла «Наполи» в борьбе за третье место.



«Милан» отстает от лидера на одно очко, но имеет игру в запасе.



Чемпионат Италии. 36-й тур



«Интер» – «Эмполи» – 4:2

Голы: 0:1 – 5 Пинамонти, 0:2 – 28 Аслани, 1:2 – 40, автогол Романьоли, 2:2 – 45 Мартинес, 3:2 – 64 Мартинес, 4:2 – 90+4 Санчес.



«Дженоа» – «Ювентус» – 2:1

Голы: 0:1 – 48 Дибала, 1:1 – 87 Гудмундссон, 2:1 – 90+6 Кришито.

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