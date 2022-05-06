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Чемпионат Италии
Интер Милан
06.05.2022, FT 4 : 2
Эмполи
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Италия
06 мая 2022, 23:57 | Обновлено 07 мая 2022, 00:00
358
0

Дикий камбэк Дженоа в матче с Ювентусом, волевая победа Интера

Борьба за чемпионство продолжается

06 мая 2022, 23:57 | Обновлено 07 мая 2022, 00:00
358
0
Дикий камбэк Дженоа в матче с Ювентусом, волевая победа Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два важных матча 36-го тура Серии А.
 
«Интер», проигрывая в два мяча, сумел оформить волевую победу над «Эмполи», как минимум временно вернув себе первую строчку.
 
«Дженоа» на последних минутах вырвала победу над «Ювентусом», чем здорово помогла «Наполи» в борьбе за третье место. 
 
«Милан» отстает от лидера на одно очко, но имеет игру в запасе.
 
Чемпионат Италии. 36-й тур
 
«Интер» – «Эмполи» – 4:2
Голы: 0:1 – 5 Пинамонти, 0:2 – 28 Аслани, 1:2 – 40, автогол Романьоли, 2:2 – 45 Мартинес, 3:2 – 64 Мартинес, 4:2 – 90+4 Санчес.
 
«Дженоа» – «Ювентус» – 2:1
Голы: 0:1 – 48 Дибала, 1:1 – 87 Гудмундссон, 2:1 – 90+6 Кришито.

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Источник Sport.ua
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