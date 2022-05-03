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Италия
03 мая 2022, 09:55 |
101
0

Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Италии

03 мая 2022, 09:55 |
101
0
Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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смотреть онлайн Дженоа Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа - Ювентус
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Источник MEGOGO
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