Италия03 мая 2022, 09:55 |
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Дженоа – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Италии
03 мая 2022, 09:55 |
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В пятницу, 6 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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