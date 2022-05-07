В матче 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» проиграл «Дженоа» со счетом 1:2.

На 48-й минуте счет для гостей открыл Пауло Дибала. А в конце игры хозяева поля совершили камбэк. На 87-й минуте счет сравнял форвард «Дженоа» Альберт Гудмундссон, а на 90+5 минуте победу с пенальти принес Доменико Кришито.

В борьбе за выживание «Дженоа» набрал 28 очков и делит 17–18 места в турнирной таблице. «Ювентус» имеет 69 очков и гарантированно входит в топ-4, зону Лиги чемпионов.

Серия А. 36-й тур

Дженоа – Ювентус – 2:1

Голы: Гудмундссон, 87, Кришито, 90+6 (пен) – Дибала, 48.

Дженоа: Сиригу, Кришито, Бани, Хефти, Эстигор, Амири, Мелегони (Экубан, 59), Бадель, Портанова (Йебоа, 58), Гальдамес (Френдруп, 46), Дестро (Гудмундссон, 69)

Ювентус: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Артур (Алекс Сандро, 60), Рабьо, Миретти (Мората, 74), Влахович (Бернардески, 74), Дибала (Аке, 80), Куадрадо (Закария, 60), Кин.

Предупреждения: Мелегони, 43, Бадель, 78 – Дибала, 29, Ругани, 34, Артур, 44.

Судья: Соцца (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Дибала, 48 мин.

ГОЛ! 1:1. Гудмундссон, 87 мин.

ГОЛ! 2:1. Кришито, 90+6 мин (пен)