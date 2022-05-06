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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
Чемпионат мира
06 мая 2022, 17:59 | Обновлено 06 мая 2022, 18:34
721
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»

Главный тренер сборной Украины — о сборе в Словении и подготовке к матчу с Шотландией

06 мая 2022, 17:59 | Обновлено 06 мая 2022, 18:34
721
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
УАФ. Александр Петраков

Наставник сборной Украины рассказал о подготовке к матчу с Шотландией.

— Насколько тяжело было собрать команду во время войны? Какое значение имеет поединок против Шотландии?
— Собрать команду было не сложно. Нам сделали спецпропуск, чтобы уехать из страны. «Шахтер» и «Динамо» уже находились в Европе, поэтому сложностей с этим не было. Какое значение имеет матч против Шотландии? Мы хотим уехать на чемпионат мира в Катар.

— Как вы приняли решение ехать в Словению?
— Президент УАФ сказал, что есть возможность поехать в Словению. Это предложение сделал президент УЕФА Александр Чеферин. Я его очень хорошо знаю, он часто бывал в Украине. Я могу только поблагодарить Словению за помощь, за хороший прием. Также поблагодарил президента федерации футбола Словении. Надеюсь, в Шотландии удача будет на нашей стороне.

— С какими чувствами вы играть против менхенгладбахской «Боруссии»?
— У нас сейчас нет чемпионата в стране. Мы сможем играть только товарищеские матчи. Надо настраивать ребят, чтобы для них эта играла была не общительна, а официальна. Наш чемпионат завершился в декабре и не начался. Ребята будут полностью отдаваться игре.

— Какие спарринги планируются к матчу с Шотландией?
— Спарринги не я должен объявлять. УАФ работает, договаривается. Сейчас у всех идет чемпионат, тяжело найти спарринги. Думаю, сегодня-завтра все скажут.

— Можно ли ожидать, что вы еще кого-то вызовете в сборную Украины? К примеру, сегодня появилась информация, что может быть вызван Даниил Игнатенко?
— Должна быть интрига. Немного подождите. 16 мая приедут еще четверо – Зубков, Качараба, Яремчук и Сикан. Они 15 числа играют. Я спросил их: «Сколько времени вам нужно отдохнуть?». Они сказали: «Нам не нужен отдых. Мы едем в сборную».

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Петраков статьи сборная Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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