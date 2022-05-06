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  4. Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Россия
06 мая 2022, 21:54 | Обновлено 06 мая 2022, 22:18
4844
4

Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию

Экс-игрок «Спартака» принял решение покинуть территорию страны-агрессора

06 мая 2022, 21:54 | Обновлено 06 мая 2022, 22:18
4844
4
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
sport24. Максим Калиниченко

Бывший игрок сборной Украины «Спартака», «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко, который проживал в москве, в первые дни войны покинул территорию россии. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.
 
«Максим Калиниченко не живет в москве. На второй день войны мы с ним созвонились, поговорили, и он сказал, что собирается уезжать из москвы, потому что там ему оставаться опасно. Да и вообще, он не хочет иметь ничего общего с этой страной. Насколько я понимаю, он сейчас за границей.
 
После выезда из россии Калиниченко некоторое время проживал у своего друга Войцеха Ковалевски в Польше, но затем сменил местонахождение, и сейчас находится за границей. Не буду называть где, потому что это не очень корректно. У него очень четкая проукраинская позиция. Он вообще не хочет быть связан с россией. Сейчас он находится за пределами рф», – рассказал Цыганык.

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Максим Калиниченко Игорь Цыганык российско-украинская война
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Источник Циганик LIVE
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GloryUkraine
А йому самому мову відняло? 
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+4
Westwood.
Чим більше таких прикладів тим краще ще правда за нами молодеь
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+2
Cruijff
А до 24.02 жити там було заїбок? 
Чи не так вже й воювали? 
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0
Октавий Фландрийский
Ждем конкретики от него, а лучше - деньгами, для нужд ВСУ, он в расее приличное состояние сколотил, пора помогать Родине.
Ответить
0
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