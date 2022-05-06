Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию

Бывший игрок сборной Украины «Спартака», «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко, который проживал в москве, в первые дни войны покинул территорию россии. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.



«Максим Калиниченко не живет в москве. На второй день войны мы с ним созвонились, поговорили, и он сказал, что собирается уезжать из москвы, потому что там ему оставаться опасно. Да и вообще, он не хочет иметь ничего общего с этой страной. Насколько я понимаю, он сейчас за границей.



После выезда из россии Калиниченко некоторое время проживал у своего друга Войцеха Ковалевски в Польше, но затем сменил местонахождение, и сейчас находится за границей. Не буду называть где, потому что это не очень корректно. У него очень четкая проукраинская позиция. Он вообще не хочет быть связан с россией. Сейчас он находится за пределами рф», – рассказал Цыганык.