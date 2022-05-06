Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках

Жозе Моуриньо стал первым тренером, выходившим в финал еврокубковых турниров с четырьмя разными клубами.

Под руководством португальца «Порту» выходил в финалы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, «Интер» выходил в финал Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» играл в финале Лиге Европы, а «Рома» вышла в финал Лиги конференций.

Кроме того, Моуриньо стал первым тренером, выходившим в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В финале Лиги конференций, который пройдет 25 мая в Тиране, «Рома» сыграет с нидерландским «Фейеноордом».