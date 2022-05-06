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  4. Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
Лига конференций
06 мая 2022, 03:03 |
166
0

Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках

Португальский специалист выходил в финал еврокубков с четырьмя разными клубам

06 мая 2022, 03:03 |
166
0
Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо стал первым тренером, выходившим в финал еврокубковых турниров с четырьмя разными клубами.

Под руководством португальца «Порту» выходил в финалы Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, «Интер» выходил в финал Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» играл в финале Лиге Европы, а «Рома» вышла в финал Лиги конференций.

Кроме того, Моуриньо стал первым тренером, выходившим в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В финале Лиги конференций, который пройдет 25 мая в Тиране, «Рома» сыграет с нидерландским «Фейеноордом».

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Источник Opta
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