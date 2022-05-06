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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Военные просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
06 мая 2022, 18:05 |
242
2

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Военные просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022»

Хавбек рассказал о ситуации в сборной

06 мая 2022, 18:05 |
242
2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Военные просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Мы готовились к возобновлению чемпионата, но 24 февраля началась война. Около месяца после этого занимался вопросами безопасности семьи и не тренировался. Далее готовился с одной командой в Румынии, а потом начались тренировки с «Шахтером» в Турции. Сейчас будем работать в Словении. Считаю, что у нас будет достаточно времени подготовиться к Шотландии».

«Конечно, психологически все это тяжело, потому что ты постоянно читаешь новости о ситуации в Украине. Но мы понимаем важность матча с Шотландией, нам нужно показать себя в такой момент. Долго не играл? Это не первый раз в моей карьере. В 2014 году был перерыв, когда началась война и «Шахтер» переезжал из Донецка. Но сейчас у нас война на всей территории, нет возможности вообще проводить спортивные мероприятия. Приходится тренироваться индивидуально».

«Многие в Украине любят футбол, в том числе многие военные, с которыми мы общаемся, и они просят нас сделать все для выхода на ЧМ-2022. Если нам это удастся, то даст какую-то надежду нашей стране. Это был бы очень эмоциональный момент».

«С Шотландией сыграем на стадионе Хэмпден, где мы обыграли Швецию на Евро-2020, так что это счастливая арена для нас. Посмотрим, что получится», - сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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