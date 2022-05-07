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  4. ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
Чемпионат Украины
07 мая 2022, 00:45 | Обновлено 07 мая 2022, 00:46
140
0

ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала

Президент «Ингульца» в своем стиле

07 мая 2022, 00:45 | Обновлено 07 мая 2022, 00:46
140
0
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в прямом эфире телеканала «1+1» перепел песню «Ніч яка місячна» в своей обработке на тему войны с россией.
 
«Ніч яка місячна, зоряна ясная,
Видно – горить москаль.
Ніхто ж не просив тебе, п***р ти й*****й,
Їхати у таку даль», – провел Поворознюк.

 
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Источник ТСН
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