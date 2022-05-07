ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в прямом эфире телеканала «1+1» перепел песню «Ніч яка місячна» в своей обработке на тему войны с россией.



«Ніч яка місячна, зоряна ясная,

Видно – горить москаль.

Ніхто ж не просив тебе, п***р ти й*****й,

Їхати у таку даль», – провел Поворознюк.