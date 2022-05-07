Чемпионат Украины07 мая 2022, 00:45 | Обновлено 07 мая 2022, 00:46
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ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
Президент «Ингульца» в своем стиле
07 мая 2022, 00:45 | Обновлено 07 мая 2022, 00:46
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Президент «Ингульца» Александр Поворознюк в прямом эфире телеканала «1+1» перепел песню «Ніч яка місячна» в своей обработке на тему войны с россией.
«Ніч яка місячна, зоряна ясная,
Видно – горить москаль.
Ніхто ж не просив тебе, п***р ти й*****й,
Їхати у таку даль», – провел Поворознюк.
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