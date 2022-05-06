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06 мая 2022, 02:50 |
143
0

Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ

Главные новости за 5 мая на Sport.ua

06 мая 2022, 02:50 |
143
0
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 мая.

1. Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови. Валерий Василенко в предвкушении «венца сезона».

2. Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс. В финале Лиги Европы сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Рейнджерс».

3. Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций. В финальной встрече сыграют итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».

4. Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии. Миллиардер стремился продемонстрировать влияние за пределами россии, чтобы защитить свою империю.

5. ФОТО. Игроки Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины. Футболисты киевлян прибыли в Словению.

6. Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ. Обозреватель Sport.ua подводит итоги выступления сборной Украины на чемпионате мира.

7. Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет. Бетао решил попрощаться с профессиональным футболом.

8. Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ. Сколько клубов переживут войну?

9. Лукашенко высказался о применении ядерного оружия по Украине. Что правда, мнение тирана из Беларуси мало на что влияет.

10. Шевченко не собирается покупать Пескару. Он ездил к офтальмологу. Стала известна цель визита украинца в Пескару.

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Источник Sport.ua
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