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  4. Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ
Украина. Премьер лига
05 мая 2022, 20:28 |
1098
2

Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ

Сколько клубов переживут войну?

05 мая 2022, 20:28 |
1098
2
Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ
fc.obolon.ua

По информации ТаТоТаке, если новый сезон чемпионата Украины начнется, то сейчас в зоне риска находятся клубы «Мариуполь» и «Десна».

Эти клубы имеют наименьшие шансы вернуться к жизни.

Город Мариуполь сейчас находится под оккупацией и практически весь разрушен военными рф, а «Десна», которая и без того имела финансовые проблемы, после бомбардировок Чернигова остались без тренировочной базы и стадиона.

В случае, если сезон 2022/23 начнется, то в УПЛ готовы выступать «Металлист», «Кривбасс», а также «Оболонь». Киевляне рассматривают такую возможность.

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чемпионат Украины по футболу Десна Чернигов Мариуполь Оболонь Киев российско-украинская война
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Источник ТаТоТаке
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Сергей П.
А Полесье? Я думаю команда и владелец тоже вполне готовы
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0
Cherevik22
Полісся посилило б УПЛ
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