Источник: в зоне риска Десна и Мариуполь, Оболонь думает про УПЛ

По информации ТаТоТаке, если новый сезон чемпионата Украины начнется, то сейчас в зоне риска находятся клубы «Мариуполь» и «Десна».

Эти клубы имеют наименьшие шансы вернуться к жизни.

Город Мариуполь сейчас находится под оккупацией и практически весь разрушен военными рф, а «Десна», которая и без того имела финансовые проблемы, после бомбардировок Чернигова остались без тренировочной базы и стадиона.

В случае, если сезон 2022/23 начнется, то в УПЛ готовы выступать «Металлист», «Кривбасс», а также «Оболонь». Киевляне рассматривают такую возможность.