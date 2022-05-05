Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс

«Вест Хэм» во втором полуфинальном матче Лиги Европы уступил «Айнтрахту» Франкфурт со счетом 0:1 и упустил шанс выйти в финал.

Лондонская команда была вынуждена с 19-й минуты играть в меньшинстве. Украинец Андрей Ярмоленко появился на поле только на 87-й минуте и команде помочь не успел.

В другом полуфинале «Рейнджерс» сделал камбэк после поражения в первом матче и обыграл «Лейпциг» 3:1.

Финал состоится 18 мая в Севилье.

Лига Европы. Полуфиналы

Айнтрахт - Вест Хэм 1:0 (первый матч 2:1)

Гол: Борре, 26

Айнтрахт: Трапп, Тута, Хинтереггер (Туре, 8), Дикка, Кнауфф, Соу, Роде (Якич, 76), Костич, Хауге (Хрустич, 84), Борре (Пасиенсиа, 83), Камада

Вест Хэм: Ареола, Куфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Зума, Кресвелл, Райс, Соучек, Ланцини (Джонсон, 22), Боуэн, Форналс (Бенрама, 74), Антонио

Удален: Кресвелл, 19



Рейнджерс - Лейпциг 3:1 (первый матч 0:1)

Голы: Тавернье, 18, Камара, 24, Лундстрем, 80 - Нкунку, 70

Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Лундстрем, Басси, Баришич, Арибо (Сакала, 45), Камара, Джек (Балогун, 59), Райт (Арфилд, 58), Кент

Лейпциг: Гулачи, Хенрикс, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо (Андре Силва, 83), Ляймер, Кампль, Ольмо (Шоболчай, 62), Нкунку, Поульсен (Халстенберг, 83)