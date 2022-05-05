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Лига Европы
Проходит дальше Айнтрахт Ф
05.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 0
Вест Хэм
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Лига Европы
05 мая 2022, 23:56 | Обновлено 06 мая 2022, 00:04
1148
6

Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс

В финале Лиги Европы сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Рейнджерс»

05 мая 2022, 23:56 | Обновлено 06 мая 2022, 00:04
1148
6
Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Финал без Ярмоленко

«Вест Хэм» во втором полуфинальном матче Лиги Европы уступил «Айнтрахту» Франкфурт со счетом 0:1 и упустил шанс выйти в финал.

Лондонская команда была вынуждена с 19-й минуты играть в меньшинстве. Украинец Андрей Ярмоленко появился на поле только на 87-й минуте и команде помочь не успел.

В другом полуфинале «Рейнджерс» сделал камбэк после поражения в первом матче и обыграл «Лейпциг» 3:1.

Финал состоится 18 мая в Севилье.

Лига Европы. Полуфиналы

Айнтрахт - Вест Хэм 1:0 (первый матч 2:1)
Гол: Борре, 26

Айнтрахт: Трапп, Тута, Хинтереггер (Туре, 8), Дикка, Кнауфф, Соу, Роде (Якич, 76), Костич, Хауге (Хрустич, 84), Борре (Пасиенсиа, 83), Камада

Вест Хэм: Ареола, Куфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Зума, Кресвелл, Райс, Соучек, Ланцини (Джонсон, 22), Боуэн, Форналс (Бенрама, 74), Антонио

Удален: Кресвелл, 19


Рейнджерс - Лейпциг 3:1 (первый матч 0:1)
Голы: Тавернье, 18, Камара, 24, Лундстрем, 80 - Нкунку, 70

Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Лундстрем, Басси, Баришич, Арибо (Сакала, 45), Камара, Джек (Балогун, 59), Райт (Арфилд, 58), Кент

Лейпциг: Гулачи, Хенрикс, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо (Андре Силва, 83), Ляймер, Кампль, Ольмо (Шоболчай, 62), Нкунку, Поульсен (Халстенберг, 83)

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Вест Хэм Андрей Ярмоленко Глазго Рейнджерс Айнтрахт Франкфурт Лига Европы
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Konstantin Osipenko
Спорт.юа, нащо такий заголовок? Чим Ярмоленко мав допомоги, вийшовши на заміну за 3 хвилини до кінця, при грі в 10 і рахунку -2???
А от Моєс ще той телепень, що на полі робив Антоніо? Чому заміни на атаку так пізно?
Цю дуель програв Моєс
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0
Hg
Ураааааааааа! Ещё одни британцы в финале. Молодцы скотты! Укатали бычков.
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-2
Алекс Дункел
Позорный матч-позорное судейство и редкая по подлости команда-победитель.
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-3
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