Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Это был изумительный вечер»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал победу над немецким «РБ Лейпциг» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Очень сложно подобрать слова. Это был изумительный вечер. Мы говорили перед игрой, что сделаем все возможное. Игроки были превосходны. Лучше не придумаешь», - сказал ван Бронкхорст.