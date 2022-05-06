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05.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 1
РБ Лейпциг
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Лига Европы
06 мая 2022, 05:20 |
367
0

Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Это был изумительный вечер»

Наставник «Рейнджерс» – о выходе в финал Лиги Европы

06 мая 2022, 05:20 |
367
0
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Это был изумительный вечер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал победу над немецким «РБ Лейпциг» (3:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Очень сложно подобрать слова. Это был изумительный вечер. Мы говорили перед игрой, что сделаем все возможное. Игроки были превосходны. Лучше не придумаешь», - сказал ван Бронкхорст.

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Джованни ван Бронкхорст Лига Европы Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг
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Источник УЕФА
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