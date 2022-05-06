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  4. Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Глазго Рейнджерс
05.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 1
РБ Лейпциг
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Лига Европы
06 мая 2022, 00:48 | Обновлено 06 мая 2022, 01:14
96
0

Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Лиги Европы

06 мая 2022, 00:48 | Обновлено 06 мая 2022, 01:14
96
0
Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» на своем поле обыграл РБ «Лейпциг» (3:1).

У хозяев отличились Джеймс Таверньер, Глен Камара и Джон Ландстрем. Единственный гол гостей – на счету Кристофера Нкунку.

«Рейнджерс» обыграли «Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышли в финал Лиги Европы, где 18 мая в Севилье сыграют с немецким «Айнтрахтом».

Лига Европы 2021/22

1/2 финала. Ответный матч, 5 мая

Рейнджерс (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Таверньер, 19, Камара, 24, Ландстрем, 80 – Нкунку, 70.

Рейнджерс: Макгрегор, Таверньер, Бэйсси, Голдсон, Баришич, Ландстрем, Джэк (Балогун, 59), Арибо (Сакала, 45+2), Камара, Кент, Райт (Эрфилд, 58).

РБ Лейпциг: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Хенрикс, Анхелиньо (Хальстенберг, 83), Нкунку, Ольмо (Собослои, 62), Лаймер, Кампль, Поульсен (Андре Силва, 83)

Предупреждения: Бэйсси, 26, Голдсон, 31, Баришич, 43 – Кампль, 52.

Судья: Диаш (Португалия)

Видеообзор матча

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Лига Европы Глазго Рейнджерс РБ Лейпциг видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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