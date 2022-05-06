Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1. Шотландцы в финале. Видео голов и обзор матча
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В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» на своем поле обыграл РБ «Лейпциг» (3:1).
У хозяев отличились Джеймс Таверньер, Глен Камара и Джон Ландстрем. Единственный гол гостей – на счету Кристофера Нкунку.
«Рейнджерс» обыграли «Лейпциг» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышли в финал Лиги Европы, где 18 мая в Севилье сыграют с немецким «Айнтрахтом».
Лига Европы 2021/22
1/2 финала. Ответный матч, 5 мая
Рейнджерс (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Таверньер, 19, Камара, 24, Ландстрем, 80 – Нкунку, 70.
Рейнджерс: Макгрегор, Таверньер, Бэйсси, Голдсон, Баришич, Ландстрем, Джэк (Балогун, 59), Арибо (Сакала, 45+2), Камара, Кент, Райт (Эрфилд, 58).
РБ Лейпциг: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Хенрикс, Анхелиньо (Хальстенберг, 83), Нкунку, Ольмо (Собослои, 62), Лаймер, Кампль, Поульсен (Андре Силва, 83)
Предупреждения: Бэйсси, 26, Голдсон, 31, Баришич, 43 – Кампль, 52.
Судья: Диаш (Португалия)
Видеообзор матча
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