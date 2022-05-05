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Лига Европы
Айнтрахт Ф
05.05.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
05 мая 2022, 16:15 | Обновлено 05 мая 2022, 16:21
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0

Айнтрахт – Вест Хэм, Рейнджерс – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 5 мая в 22:00 трансляцию матчей 1/2 финала Лиги Европы

05 мая 2022, 16:15 | Обновлено 05 мая 2022, 16:21
61
0
Айнтрахт – Вест Хэм, Рейнджерс – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая в 22:00 пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.

Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко может сыграть за английскую команду.

Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

22:00. Айнтрахт (Германия)  Вест Хэм (Англия) [первый матч – 1:2]

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) [первый матч – 0:1]

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Глазго Рейнджерс Лига Европы Андрей Ярмоленко Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг смотреть онлайн Вест Хэм
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Источник Sport.ua
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