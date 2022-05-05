Лига Европы
05.05.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Лига Европы05 мая 2022, 16:15 | Обновлено 05 мая 2022, 16:21
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Айнтрахт – Вест Хэм, Рейнджерс – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 5 мая в 22:00 трансляцию матчей 1/2 финала Лиги Европы
05 мая 2022, 16:15 | Обновлено 05 мая 2022, 16:21
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5 мая в 22:00 пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.
Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко может сыграть за английскую команду.
Поединки можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
22:00. Айнтрахт (Германия) – Вест Хэм (Англия) [первый матч – 1:2]
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) [первый матч – 0:1]
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