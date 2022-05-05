Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет

Бывший центральный защитник «Динамо» Бетао объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

С 2016 года футболист выступал за бразильский клуб «Аваи», в котором провел 271 поединок, что стало для него максимальным числом матчей, проведенных за какой-либо один клуб.

«С большим удовольствием и гордостью объявляю об окончании цикла моей жизни как профессионального игрока и начале нового пути. Я заканчиваю не меланхолично, а сознательно и счастливо, потому что я вышел далеко за пределы своих возможностей. Я чувствую, что выполнил то, что хотел. Дело не в поражениях и победах, дело в наследии. Не только внутри, но и для людей. Нужно уметь прославлять профессию. Футбол – это не только тщеславие, интриги, проигрыши и победы, эгоизм, но и самоотверженность, любовь и профессионализм», - сказал Бетао на специально организованной по этому поводу пресс-конференции.

Отмечается, что 38-летний Бетао останется в структуре «Аваи», где будет выполнять функции технического координатора молодежных команд.