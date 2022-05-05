Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет
Бетао решил попрощаться с профессиональным футболом
Бывший центральный защитник «Динамо» Бетао объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.
С 2016 года футболист выступал за бразильский клуб «Аваи», в котором провел 271 поединок, что стало для него максимальным числом матчей, проведенных за какой-либо один клуб.
«С большим удовольствием и гордостью объявляю об окончании цикла моей жизни как профессионального игрока и начале нового пути. Я заканчиваю не меланхолично, а сознательно и счастливо, потому что я вышел далеко за пределы своих возможностей. Я чувствую, что выполнил то, что хотел. Дело не в поражениях и победах, дело в наследии. Не только внутри, но и для людей. Нужно уметь прославлять профессию. Футбол – это не только тщеславие, интриги, проигрыши и победы, эгоизм, но и самоотверженность, любовь и профессионализм», - сказал Бетао на специально организованной по этому поводу пресс-конференции.
Отмечается, что 38-летний Бетао останется в структуре «Аваи», где будет выполнять функции технического координатора молодежных команд.
Até dacumpoco, Betão: zagueiro encerra carreira e assume função nas categorias de base.— Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 4, 2022
Confira:https://t.co/74CEcKJS1f#TimedaRaça
📷: Leandro Boeira/@AvaiFC pic.twitter.com/utXVxukV3c
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