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  4. Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет
Бразилия
05 мая 2022, 10:27 |
533
0

Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет

Бетао решил попрощаться с профессиональным футболом

05 мая 2022, 10:27 |
533
0
Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет
ФК Аваи. Бетао (справа)

Бывший центральный защитник «Динамо» Бетао объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

С 2016 года футболист выступал за бразильский клуб «Аваи», в котором провел 271 поединок, что стало для него максимальным числом матчей, проведенных за какой-либо один клуб.

«С большим удовольствием и гордостью объявляю об окончании цикла моей жизни как профессионального игрока и начале нового пути. Я заканчиваю не меланхолично, а сознательно и счастливо, потому что я вышел далеко за пределы своих возможностей. Я чувствую, что выполнил то, что хотел. Дело не в поражениях и победах, дело в наследии. Не только внутри, но и для людей. Нужно уметь прославлять профессию. Футбол – это не только тщеславие, интриги, проигрыши и победы, эгоизм, но и самоотверженность, любовь и профессионализм», - сказал Бетао на специально организованной по этому поводу пресс-конференции.

Отмечается, что 38-летний Бетао останется в структуре «Аваи», где будет выполнять функции технического координатора молодежных команд.

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Источник ФК Аваи
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