Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови

За что мы любим футбол? Иногда за то, что после футбола. Но чаще, все же, за то, что во время оного. Полуфиналы Лиги чемпионов – и нынешние, и прошлогодние, и позапрошлогодние, да и все остальные за последнее десятилетие (как минимум) – это лучшее, что может произойти в «игре миллионов». И лично мне будет очень не хватать этого драйва, этого безумного торжества закономерности и незакономерности, если УЕФА все-таки решит упразднить полуфиналы и сделать «финал четырех».

«Реал» против «МанСити» - два лучших матча нынешнего европейского сезона. Не в обиду будет сказано Клоппу и его блестящему «Ливерпулю». «Мерсисайдцы» в своем полуфинале тоже устроили зрелище в противостоянии с «субмариной», и в нем было достаточно нерва и холестерина. Но отчаяния, фатума, одержимости там не было. К счастью. Или сожалению. А вот в противостоянии команд Гвардиолы и Анчелотти было все. И даже больше.

Здесь не будет подробного анализа ответной игры – на «Бернабеу», в данном случае иная цель. Скажу лишь, что я искренне переживал за «Сити». Ну, потому что там наш Зинченко. А еще из-за того, что просто болею за «Барсу». Да и за Гвардиолу тоже.

Тем не менее, чувство объективности у меня не отбито. Как по мне, тут дело не столько в очередных чудачествах Пепа, вновь феерически пытавшегося переиграть самого себя. Или в фарте, как многие считают. Дело, уж извините за мой абстракционизм, в очень тонких, невидимых материях.



Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Как скажет после игры герой матча, 21-летний (!) Родриго, «мы были мертвы, но эта футболка учит вас биться до конца». Именно так: это зов крови. «Реал Мадрид» - это живая легенда Лиги/Кубка чемпионов, передающаяся из поколения в поколение. У них в ДНК заложена победа. Во всяком случае, воля к ней. Ее заложили многим ранее Рауля, Зидана и Роналду. «ПСЖ», «Челси», «МанСити», с которыми «сливочные» справились на подступах к финалу, по многим игровым (да и не только) параметрам считались сильнее мадридцев. Но дальше прошел именно коллектив из столицы Испании, сумевший переломить, одолеть, восстать из пепла. Подобное не удается по воле лишь одного характера. Там дело обязательно и в исторической памяти. В общем, безумству храбрых поем мы песню!

Теперь у «Реала» нет Серхио Рамоса. А у «Ливерпуля» нет голкипера Кариуса (да, он все еще остается в клубе, но в заявке на ЛЧ его фамилии вы не найдете). У «Реала» нет и Роналду. Остается «киевский» герой Бэйл, но он сейчас в глубочайшем запасе. Так что у Салаха, Клоппа и всего Ливерпуля есть шанс поквитаться, отомстить. Ведь месть, как мы помним, блюдо холодное.

Но сейчас – не только об этом, о мести или каких-либо личностных нюансах или вкусовщине. В финале априори не может быть случайных, «залетных» пассажиров, обе команды чертовски достойные титула, обе безумно харизматичные и знаковые. Очень хочется, чтобы именно таким по смыслу и содержанию получился их матч 29 мая в Париже.

Собственно, а он, тот матч, и не может быть иным. Просто не может, вот и все. С одной стороны – Карло Анчелотти, для которого этот финал – уже пятый. Папа Карло в данной связи – рекордсмен среди рекордсменов. С другой стороны – Юрген Клопп, для которого игра против «Реала» станет четвертой финальной. И если у немца есть свой должок относительно «Мадрида», то у итальянца в ответ «Ливерпулю» найдется и своя трагедия (памятный 2005 год), и своя месть (2007-й).

А еще предстоящий «венец сезона» может определить и лучшего футболиста Европы сего года. Да, в эту тему наверняка вмешается Мундиаль-2022, но если там не произойдет ничего сверхъестественного, то за «Золотой мяч» будут спорить двое финалистов нынешней ЛЧ – Мане и Бензема. Сенегалец проводит блестящий сезон: стал чемпионом Африки, ведет «Ливер» к победе на всех фронтах. Ну, а француз – тот и вовсе настоящее откровение. В 34 года переживать свою главную футбольную молодость дано лишь избранным.



Getty Images/Global Images Ukraine. 14 апреля 2021 года. Карим Бензема и Садио Мане

Так что по определению скучно, неинтересно и пресно в этом красно-белом футбольном месиве не будет. Ведь, помимо всего прочего, не только «королевский клуб», но и «мерсисайдский», может похвастаться «зовом крови». Предстоящий финал для «Ливерпуля» - уже десятый в истории «ушастого» кубка. До рекорда «Мадрида» - очень далеко. Но все равно очень и очень внушительно. И там тоже есть свое неуловимое на первый взгляд величие, граничащее с безумием. Олицетворяющее так много солнца в холодной воде. В которой нет одиночества.

Давайте просто дождемся этой игры.